Giornate Trevi, Milani (FdI): messaggio a Ue, no ideologismo Roma, 20 set. (askanews) - "Mi auguro che da Trevi possa arrivare ai governanti europei un segnale molto chiaro, cioè che l'ideologismo che abbiamo visto nell'esercizio della precedente Commissione sia finito. Ce lo dicono tanti fattori, abbiamo visto nei mesi scorsi anche un certo ripensamento da parte di esponenti importanti del Partito Popolare europeo. Mi sembra quindi di capire che c'è una attenzione diversa rispetto a quello che è il reale assetto produttivo europeo non solo italiano e quindi che si possa affrontare il tema della transizione ecologica ed energetica soprattutto in maniera più pragmagtica e meno ideologica, mi sembra che ci sono degli spiragli positivi, anche l'intervento di Draghi sulla competitività spero abbia dato una scossa importante e mi auguro che ci sia ascolto da parte della nuova commissione". Lo ha evidenziato l'On. Massimo Milani, segretario della Commissione Ambiente della Camera, a margine della partecipazione alle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare, in programma a Trevi promosse da Globe Italia.