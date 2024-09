Giornate Trevi, Favero (Globe): come rispondere a sfide domani Roma, 20 set. (askanews) - "Siamo a Trevi per ragionare su come rispondere alle sfide del domani. La crisi climatica in atto ci impone delle risposte concrete e da 8 anni, con il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, siamo qua per elaborare progetti e risposte alle paure dei cittadini. E' quello che chiede la tripla rivoluzione, ambientale, sociale ed economica. Un laboratorio che lavora tutto l'anno preparandosi anche in vista dei grandi appuntamenti a cui il paese è chiamato, la Cop 29, il G20. Le eccellenze italiane, in tema di energia ed economia circolare, a disposizione della pace in un bacino del Mediterraneo pronto a dialogare". Lo ha affermato Matteo Favero, presidente di Globe Italia, che ha promosso le Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare, a Trevi giunte all'ottava edizione.