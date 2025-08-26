Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteoCrisi governo FranciaRussia senza benzinaVuelta 2025Manovra 2026 IrpefVit Kopriva Sinner
Acquista il giornale
VideoGiornata di protesta per la liberazione degli ostaggi in Israele
26 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Giornata di protesta per la liberazione degli ostaggi in Israele

Giornata di protesta per la liberazione degli ostaggi in Israele

Tel Aviv, 26 ago. (askanews) - "Il tempo è scaduto, Trump" un messaggio diretto al presidente degli Stati Uniti è scritto a caratteri cubitali sulla sabbia di una spiaggia di Tel Aviv, accanto a una grande bandiera israeliana con i ritratti degli ostaggi trattenuti a Gaza, con la didascalia "50 ostaggi non possono aspettare, liberateli". E' iniziata così la giornata di mobilitazione in Israele per chiedere la fine della guerra a Gaza e il ritorno degli ostaggi trattenuti nella striscia. I manifestanti sono scesi in piazza in vista di una riunione del gabinetto di sicurezza prevista per stasera. Nel paese cresce la tensione a fronte dell'operazione per il controllo di Gaza City. L'Idf sta richiamando circa 60mila riservisti per l'offensiva. Il Ministro della Difesa ha anche approvato i "preparativi umanitari" per il milione di civili palestinesi che, secondo le stime, saranno sfollati da Gaza City verso il sud della Striscia. Il governo israeliano è duramente criticato anche dalla comunità internazionale, in particolare dopo l'attacco all'ospedale all'ospedale Nasser a Khan Younis che ha provocato la morte di venti palestinesi tra cui cinque giornalisti. In uno striminzito comunicato l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha scritto: "Israele si rammarica profondamente per il tragico incidente avvenuto all'ospedale Nasser di Gaza. Israele riconosce il valore del lavoro dei giornalisti, del personale medico e di tutti i civili. Le autorità militari stanno conducendo un'indagine approfondita".