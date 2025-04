Giornata del Made in Italy, omaggio all'eccellenza italiana Roma, 15 apr. (askanews) - E' la giornata del Made in Italy, un omaggio alla promozione della creatività e dell'eccellenza italiana in tutto il mondo. Si celebra il 15 aprile, data non casuale, visto che è il giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, avvenuta il 15 aprile 1452. L'edizione 2025, spiega il ministero delle Imprese in una nota, prevede la realizzazione di quasi 600 eventi in Italia e nel mondo, in crescita del 30% rispetto all'anno precedente, con iniziative in tutti e 5 i continenti, "a testimonianza della crescente partecipazione e del coinvolgimento diffuso, anche all'estero, di imprese, istituzioni e associazioni". L'evento - si legge invece sul sito del governo italiano - rappresenta l'occasione per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana, patrimonio unico e prezioso per il nostro Paese, sinonimo di qualità, stile, design, innovazione e tradizione. Un marchio riconosciuto ovunque. Per questo, il Governo intende promuovere la creatività delle imprese italiane con centinaia di eventi su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è celebrare l'Italia che crea, che produce eccellenze e costruisce il futuro tracciando nuove strade con ingegno e passione.