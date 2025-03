Giornalista nella chat top secret Usa, Trump difende Waltz Washington, 26 mar. (askanews) -"Non deve scusarsi, sta facendo del suo meglio. È una tecnologia non perfetta e probabilmente non la userà più". Così Donald Trump ha liquidato il caso dei piani segreti per attaccare lo Yemen discussi da alti funzionari americani in una chat Signal in cui per errore era stato inserito un giornalista, Jeffrey Goldberg, direttore della testata The Atlantic. Un errore di cui si è preso la colpa il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Waltz. Mi assumo "la piena responsabilità" ha detto una intervista a Fox news per poi attaccare il giornalista definito "feccia", con qualche allusioni sulla possibilità che il reporter si sia infiltrato nel gruppo, accuse rincarate dal presidente Usa. "È un'app Signal che molte persone usano, e qualcuno ci è entrato - ha detto Trump - si dà il caso che io sappia che il tipo è un totale squallido. The Atlantic è una rivista fallita, che va molto, molto male". La chat includeva il vicepresidente J.D. Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il segretario di Stato Marco Rubio e altre figure di alto profilo dell'amministrazione di Donald Trump che oltre a discutere di dettagli operativi su obiettivi degli attacchi si sono lanciati in una serie di commenti negativi sull'Europa. "Odio salvare di nuovo gli europei", scrive Vance, "condivido pienamente il tuo odio per il parassita europeo", gli risponde Pete Hegseth, segretario alla Difesa.