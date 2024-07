Giornalista aggredito, Ciani: "Riaffermare Dna antifascista costituzione" Torino, 24 lug. (askanews) - "Siamo qui a Torino a manifestare con tanti cittadini, partiti e associazioni perché quello che accaduto ad Andrea Joly è molto grave. Non possiamo permettere che un giornalista sia picchiato per strada da estremisti di estrema destra e che questo non sia condannato da tutti, dalla società civile e dai partiti, e che il Dna antifascista della nostra costituzione non sia riaffermato". A dirlo è Paolo Ciani, segretario di Demos - Democrazia Solidale, a margine della manifestazione tenutasi a Torino.