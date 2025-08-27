Mercoledì 27 Agosto 2025

Alberto Mattioli
27 ago 2025
  3. Giorgia Meloni al Meeting di Rimini: "L'Italia si è ripresa il suo posto nel mondo"

“L’Italia si è ripresa il suo posto nel mondo”, così Giorgia Meloni ha iniziato il suo intervenuto al Meeting di Rimini. Accolta tra due ali di folla, la premier è arrivata in Fiera poco prima di mezzogiorno. Al suo ingresso è stata salutata da applausi scroscianti e gli immancabili “Brava Giorgia”. L’intervento della Presidente del Consiglio, ospite sulla Riviera Romagnola, è iniziato poco dopo 12 nell’Auditorium isybank D3. Meloni – da poco rientrata al lavoro dopo le vacanze a singhiozzo tra la Puglia e la Grecia e, soprattutto, dopo il multilaterale sull’Ucraina tenutosi negli States – è ripartita con gli impegni politici proprio da Rimini. Il discorso completo è disponibile su quotidiano.net ✍️

