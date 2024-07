Giorgia Meloni a Pechino per la sua prima visita ufficiale in Cina Pechino, 27 lug. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata a Pechino, per la missione che la porterà anche a Shanghai il 30 e 31 luglio. È la sua prima visita ufficiale in Cina. Ad accoglierla il viceministro degli Esteri Deng Li. Nella capitale cinese Meloni vedrà, tra gli altri, il primo ministro Li Qiang e il presidente Xi Jinping.