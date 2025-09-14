Venerdì 12 Settembre 2025

La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tamberi JacobsViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
VideoGiorgetti: "Obiettivo sollievo fiscale, seguendo le priorita'"
14 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Giorgetti: "Obiettivo sollievo fiscale, seguendo le priorita'"

Giorgetti: "Obiettivo sollievo fiscale, seguendo le priorita'"

Il ministro in collegamento con la festa dell'Udc: "Il quadro si definira' in due settimane"