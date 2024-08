Giorgetti: "No a tasse su extraprofitti banche ma su profitti sì" Milano, 7 ago. (askanews) - "C'è il raddoppio della cosiddetta flat tax per i miliardari che decidono di trasferire il loro domicilio fiscale in Italia". Lo ha confermato il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri del 7 agosto. Quindi l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sale dagli attuali 100mila a 200mila euro l'anno. Per banche e assicurazioni "non ci saranno tasse sugli extraprofitti. Sui profitti sì per loro come per tutti gli altri", ha aggiunto il ministro dell'economia. "Certamente le banche come tutte le altre realtà che fanno utili e che stanno bene saranno chiamate a contribuire come tutti i cittadini" ha aggiunto.