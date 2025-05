Giorgetti: calo spread non era scontato, è frutto di tanto lavoro Genova, 17 mag. (askanews) - "Bisogna essere ottimisti perché da pessimisti si vive male. Stiamo migliorando, questo è un dato. Non era scontato, è frutto di tanto lavoro, tanta serietà. Il fatto che venga riconosciuto da tutti nel mondo, dai mercati finanziari che sono notoriamente impietosi, dovrebbe far piacere a tutti". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se la premier Giorgia Meloni sia stata troppo ottimista parlando dello spread, a margine di un evento elettorale a Genova. Oggi il differenziale tra i rendimenti di Btp e Bund decennali si è attestato a quota 100 punti base.