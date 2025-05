Gioco, prima infanzia, innovazione e B2B: Toys & Baby Milano 2025 Milano, 5 mag. (askanews) - Un evento fieristico dedicato al mondo dei giochi e dei giocattoli, della prima infanzia, delle festività e dei party e della cartoleria che da quest'anno coinvolge anche i settori healthcare, food, arredamento ed editoria. All'Allianz MiCo va in scena un'edizione di Toys & Baby Milano che vuole essere "piena di vita", come recita il claim "Full of Life", e all'insegna della crescita, della formazione e dello sviluppo delle generazioni del futuro. "Siamo all'ottava edizione di Toys & Baby Milano - ha spiegato ad askanews Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli - una manifestazione B2B che oggi raccoglie più di 400 brand rappresentati da 200 aziende da diversi settori: prima infanzia, gioco, giocattolo, collezionismo e molto ancora. Parliamo della intelligenza artificiale, dei temi legati alla natalità e momenti di approfondimento anche per aziende che vogliono tenersi aggiornate con i tempi". Nata della collaborazione tra Assogiocattoli e il Salone Internazionale del Giocattolo, la fiera milanese vede la partecipazione di aziende provenienti da tutto il mondo e, tra innovazione e attenzione al valore etico del gioco, è anche collegata ai valori portati avanti dagli organizzatori delle prossime Olimpiadi invernali in Italia. "Siamo orgogliosi di ospitare la Fondazione Milano Cortina 2026 - ha aggiunto Massimo Giovanzani, presidente del Salone Internazionale del Giocattolo - nell'ottica di quello che sarà appunto l'evento sportivo e con la presentazione e l'inaugurazione da parte dei due campioni di sci come l'onorevole Lara Magoni, deputata europea, e Giorgio Rocca". Toys & Baby Milano ospita anche la cerimonia di premiazione dei Gioco per Sempre Toys Awards, l'iniziativa che da anni premia i migliori nuovi prodotti e celebra l'impegno delle aziende che si sono distinte nella loro attività.