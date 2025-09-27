Gigi d'Alessio: Matteo Paolillo sarà me in un film, ma sai cantare? Napoli, 27 set. (askanews) - Gigi D'Alessio ha annunciato da Piazza del Plebiscito a Napoli, gremita per il suo concerto sold-out venerdì 26 settembre, che l'attore Matteo Paolillo, a sorpresa sul palco, lo interpreterà in un prossimo atteso film. "Per l'anno prossimo uscirà un film sulla mia vita, cominciando da quando ero bambino, Matteo Paolillo sarà Gigi d'Alessio da piccolo. Tu vuoi fare Gigi D'Alessio, ma almeno una canzone di Gigi d'Alessio la conosci?", gli ha chiesto il celebre cantautore, invitandolo poi a duettare sulle note di "Spiegame cherè". Il progetto, dal titolo "Solo se canti tu", è una produzione Titanus Production, Pepito Produzioni con Rai Cinema, con la regia di Luca Miniero. "Vedere la mia storia prendere vita sul grande schermo è un'emozione che non si può spiegare. Sono sicuro che Matteo saprà cogliere l'anima di quel ragazzo che cantava con il sogno di arrivare al cuore della gente", ha detto poi Gigi, "questo film non è solo la mia storia, ma quella di chi crede nella musica come forza che cambia la vita". "Sono molto emozionato, interpretare Gigi per me è una grande responsabilità. Grazie a questo lavoro, sto conoscendo sempre di più l'uomo che sta dietro un grande artista. Attraverso la sua storia, ho la possibilità di raccontare alla mia generazione - quella che ha fretta di realizzarsi, che ha paura del fallimento - che la strada è lunga e tortuosa e che il successo si raggiunge a piccoli passi con sacrificio e determinazione", ha dichiarato Matteo Paolillo, attore e musicista.