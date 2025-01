Giani: vera "autonomia" Regioni è se Governo aumenta loro risorse Firenze, 21 gen. (askanews) - La sentenza sul referendum sull'autonomia differenziata "è un'ulteriore bocciatura della Corte costituzionale rispetto a quella che era stata la legge. Il ragionamento della Corte è che ha talmente smontato la legge Calderoli che non c'è bisogno di fare il referendum". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, rispondendo ai giornalisti. "Allora - ha aggiunto Giani- io rilancio la nostra impostazione. Le Regioni non hanno bisogno di differenziarsi tra di loro sul piano delle competenze formali, hanno bisogno di un'autonomia equa e solidale che si basi, da parte del Governo, sulle risorse. Quello che ci proponeva Calderoli erano competenze formali a costo zero, mentre ciò di cui abbiamo bisogno sono risorse per far fronte alle esigenze dei cittadini. Apriamo una grande campagna perché l'autonomia siano, nell'ambito delle funzioni che le Regioni esercitano, risorse, a partire della sanità, il traporto pubblico, le rigenerazioni urbane, gli interventi che possano alleviare le diseguaglianze e i distacchi sociali", ha concluso Giani.