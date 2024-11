Giani: Toscana accoglie i 70 migranti ma che spreco centro in Albania Firenze, 4 nov. (askanews) - "Io ritengo sconfortante che così come questi 70 e oltre migranti saranno accolti in Toscana, e già abbiamo la programmazione per inserirli e trovare una risposta anche ai minori, vedere sprecare tutti i soldi che si sprecano per un centro in Albania che non lascerà nulla e che viene costantemente messo in discussione anche sulla base delle fonti normative e porta addirittura a dover cambiare le leggi. I cittadini valutino loro". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, rispondendo ai giornalisti sui 72 migranti sbarcati oggi a Livorno dalla nave Life Support della Ong Emergency.