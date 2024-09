Giani contro congresso Casa Pound a Grosseto: vadano altrove Firenze, 4 set. (askanews) - "E' veramente inopportuno, qualcosa di assurdo, il congresso nazionale di Casa Pound", in programma a Grosseto dal 5 all'8 settembre. Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. L'iniziativa, secondo Giani, "crea solo problemi". "La Toscana attraverso di me -continua Giani- vede CasaPound con connotati e caratteristiche che si richiamano al fascismo. I loro congressi vadano a farli da un'altra parte, perché vanno a inficiare l'equilibrio della vita della società civile. Sento parlare di minacce, di atteggiamenti che portano solo problemi alla nostra società. Casa Pound, per cortesia, in Toscana, i suoi congressi non li vogliamo", conclude il presidente della Toscana, riferendosi alle lettere minatorie che avrebbero ricevuto gli organizzatori, come Anpi, di una contromanifestazione antifascista.