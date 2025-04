Giani: cantiere nuova stazione AV 15 metri sotto Firenze Firenze, 30 apr. (askanews) - Ricognizione tecnica ai cantieri del passante Alta Velocità di Firenze del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme all'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli, con Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Aldo Isi, amministratore delegato RFI, Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Trenitalia, Dario Lo Bosco, amministratore delegato di Italferr, e Paolo Pizzarotti, presidente dell'impresa realizzatrice. Il sopralluogo è stato preceduto da una riunione che si è tenuta in Palazzo Strozzi Sacrati. "La talpa Iris da Campo di Marte -spiega Giani- ha compiuto 1,8 km e sostanzialmente è arrivata sotto la Fortezza da Basso. L'altra talpa, Marika, ha fatto 1087 metri. Rispetto alla somma dei due tunnel, cioè circa 14 km, sapere che 3 sono già stati fatti dà la percezione di come i lavori procedano e di come la penetrazione del passante sotterraneo di Firenze non presenti problemi. Nel 2028 vi è l'impegno che tutto questo sia finito. Già vediamo come mese per mese si compongono le quattro piastre, i pilastri, e tutto quello che porta la stazione, qui, dove siamo, a 15 metri sotto il livello della città. Dovremo fare ulteriori 10 metri, poi ci sono le solette del passaggio dei binari. Quando questo sarà completato, potrà arrivare la prima delle due talpe, auspicabilmente alla fine dei quest'anno, inizio 2026". A Belfiore sono in corso la casseratura, l'armatura e i getti delle strutture che costituiscono il solaio intermedio, il cosiddetto mezzanino.