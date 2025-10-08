Giallo sulla salute di Dolly Parton, la sorella: "Pregate per lei" Milano, 8 ott. (askanews) - È giallo sulle condizione di salute di Dolly Parton. I fan della cantante statunitense sono in apprensione dopo che la sorella ha chiesto di pregare per la stella del country. Parton, 79 anni, la scorsa settimana ha rimandato i suoi prossimi concerti a Las Vegas a causa di "problemi di salute" non specificati e ha rivelato che avrebbe dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici. "È ora del mio tagliando, anche se non è il solito viaggio per vedere il mio chirurgo plastico!" aveva scritto sempre ironica sui suoi social. Dopo questo messaggio la sorella aveva fatto un post dicendo di essere stata sveglia tutta la notte per pregare per la cantante e chiedendo ai fan di fare lo stesso. In un messaggio successivo ha poi fatto parziale retromarcia, dicendo che non voleva spaventare nessuno e che il suo non era altro che un appello di una sorellina preoccupata che chiedeva preghiere per la sua sorellona". L'indomita Dolly, con centinaia di canzoni scritte, 41 album di successo, ha venduto oltre 100 milioni di dischi e ha anche una lunga carriera cinematografica.