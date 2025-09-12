Ghali "torna tra i banchi", il rapper nella sua scuola media di Baggio Milano, 12 set. (askanews) - In attesa di vederlo sul palco di Fiera Milano Live il 20 settembre con il Gran Teatro di Ghali, questa mattina il rapper ha dato il benvenuto agli studenti dell'istituto comprensivo Iqbal Masih nella sua scuola media di Baggio per l'inizio dell'anno scolastico. In un incontro mediato da Jonathan Bazzi ha detto agli studenti: "È capitato anche a me di averla vissuta come uno sbattimento, ma ho capito da subito quanto la scuola fosse una fortuna. Ci sono dei bambini che farebbero di tutto per andare a scuola, delle famiglie che farebbero di tutto per poter mandare a scuola i propri figli. Ci insegna cos'è la vita, che bisogna fare dei sacrifici, che bisogna impegnarsi, Ci aiuta a sviluppare quelle capacità che ci rimarranno per tutta la vita, e ci insegna a relazionarci con altre persone. A volte durante l'anno scoppiavano nuove amicizie con compagni di classe con cui non avrei mai immaginato di legare: questa cosa mi è rimasta nel tempo, è una cosa speciale che la classe ti regala. Quando ero io alunno qui, oltre a me c'erano forse tre o quattro ragazzi arabi in tutta la scuola: vedere oggi così tante origini diverse è veramente bello. E non è scontato". Prima di salutare i ragazzi, Ghali ha dato appuntamento allo speciale evento -prodotto da Vivo Concerti- in scena il 20 settembre a Fiera Milano Live, il Gran Teatro di Ghali. "Sarà il mio ultimo concerto per quest'anno, per me è la conclusione di un ciclo e l'inizio di un nuovo periodo. Stiamo realizzando una cosa completamente nuova, nella città per me più importante e sarà una sorpresa per tutti, con alcuni spoiler di nuova musica: il Gran Teatro sarà il primo passo verso un nuovo immaginario e l'inizio del disco nuovo che uscirà nel 2026".