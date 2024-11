Gestione dei rischi, International Sos apre una base in Italia Milano, 27 nov. (askanews) - Che si tratti di evacuare il personale di un'azienda da uno scenario di crisi come l'Ucraina o il Libano, oppure metterlo in salvo da un'emergenza ambientale come la recente alluvione a Valencia, o semplicemente prendersi cura di un lavoratore con problemi di salute all'estero laddove il sistema sanitario locale sia carente, International Sos è presente da decenni in ogni angolo del Pianeta con una rete di 12.000 esperti multiculturali in grado di fornire supporto e assistenza ai propri clienti e da alcuni giorni ha aperto un centro di assistenza anche in Italia, dove era già presente da vent'anni con un ufficio commerciale. "Dopo il Covid - ha detto Daniele Grassi, branch manager di International Sos in Italia - noi siamo cresciuti in Italia ogni anno del 25% e dalle nostre conversazioni con le aziende notiamo che, anche da parte delle piccole e medie imprese, c'è sempre una maggiore attenzione verso i rischi geopolitici, di conflitti, sanitari, quindi molte aziende si sono rese conto che affrontare determinati mercati senza un'adeguata preparazione le esponeva a rischi, anche di business, non solo legale e reputazionale, quindi molte aziende si stanno rivolgendo a International Sos o società come la nostra per mettere in piedi un sistema che le renda capaci di operare in mercati anche difficili, con elevati livelli di rischio medico-sanitario o di security in una cornice adeguata di sicurezza". Del resto alla tradizionale vocazione all'export delle imprese italiane, che fanno attualmente dell'Italia il quinto Paese al mondo per esportazioni, si aggiunge un contesto internazionale sempre più instabile nel quale è comunque necessario per gli imprenditori cercare nuove opportunità. "Se vediamo il declino di alcuni mercati tradizionali dell'export italiano - ha osservato -, quindi mercati europei, i rischi che adesso vediamo all'orizzonte con il mercato americano quindi il rischio di dazi, tutto questo spinge le aziende a valutare nuovi mercati e nuove opportunità di business, con le quali si aprono scenari con tutta una serie di rischi che queste aziende ad oggi non hanno le capacità interne di valutare e fronteggiare. Da qui nasce la necessità di esternalizzare determinate attività e quindi di rivolgersi a un provider di assistenza medica e di security come International Sos". Il nuovo centro di assistenza, nel quale lavorano medici, addetti alla logistica e alla sicurezza, ha sede a Milano e punta a rafforzare ulteriormente la qualità dei servizi forniti sia alle aziende italiane che operano all'estero, sia ai clienti internazionali con una presenza in Italia.