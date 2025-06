Gerusalemme, la preghiera di Netanyahu per Trump al Muro del Pianto Gerusalemme, 23 giu. (askanews) - Immagini del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che prega al Muro del Pianto a Gerusalemme per "il successo della continuazione della guerra contro l'Iran" e per ringraziare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo gli attacchi statunitensi ai siti nucleari iraniani. "Possa Egli Dio benedire, custodire, proteggere e aiutare ed esaltare, ed elevare in alto il presidente degli Stati Uniti - ha detto il premier israeliano - perché si è assunto il compito di scacciare il male e le tenebre nel mondo".