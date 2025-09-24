"Germogliazioni: Giovani primavera di comunità" Roma, 24 set. (askanews) - Per il 57% degli italiani la città in cui vivono non offre spazi e opportunità adeguati ai giovani, né luoghi che agevolino l'incontro di persone nuove e interessanti. Il contrasto delle disuguaglianze di opportunità per le nuove generazioni è al centro di "Germogliazioni. Giovani primavera di comunità", campagna promossa da Acri e Assifero con le quasi 200 Fondazioni associate, in occasione della tredicesima Giornata Europea delle Fondazioni. Dal 22 settembre al 1° ottobre partecipano 150 progetti in tutta Italia che ogni giorno offrono ai giovani esperienze accessibili di cultura, sport, conoscenza, socialità e lavoro. Giorgio Righetti, Direttore Generale ACRI, ha dichiarato: "Celebriamo la 13 Giornata Europea delle Fondazioni, è un appuntamento a cui abbiamo sempre partecipato perché si tratta di un momento importante per far conoscere alle comunità locali, al Paese ed all'Europa lo straordinario lavoro che viene condotto dalle Fondazioni. Quest'anno abbiamo scelto il tema dei giovani perché vogliamo rappresentare il volto duplice del rapporto tra società e giovani". Antonio Danieli, Presidente ASSIFERO, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sosteniamo una visione dei giovani proattiva e che guardi al futuro. Al di là di voler sostenere ambiti sempre più innovativi, abbiamo il compito di condurre dei programmi che valorizzino i più giovani". Tra i 150 progetti che partecipano a Germogliazioni ci sono iniziative molto diverse tra loro, accomunate dall'obiettivo di offrire nuove opportunità ai ragazzi. Una giornata, che grazie all'indagine di SWG, ha rilevato quanto per gli italiani manchino spazi adeguati per cultura e sport. In particolare maggiori opportunità per i giovani significherebbero crescita personale, sviluppo di talenti e partecipazione attiva alla vita sociale.