Germano: in "Berlinguer" anni critici che dialogano col presente Roma, 17 ott. (askanews) - "Io spero sempre che le persone vadano sui testi, sui libri, sulle fonti reali, il cinema è comunque una finestra su un mondo, noi abbiamo cercato di fare in questo caso un film quasi da storici, con grosso rigore, è stato un film che ha avuto molta accuratezza nel raccontare, non la nostra interpretazione dei fatti, ma così come sono andati o ce li hanno raccontati, distinguendo le leggende dalle cose reali, come fa uno storico, quindi abbiamo aperto una finestra con questo film su cinque anni critici del nostro Paese in cui sono successe cose e che hanno a che fare anche molto con il presente, dialogano con quello che accade oggi". Così Elio Germano sul primo red carpet della Festa del Cinema di Roma 2024, parlando del film d'apertura "Berlinguer - La Grande Ambizione" di Andrea Segre in cui è protagonista nei panni del leader del Partito Comunista.