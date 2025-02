Germania, Weidel (Afd): risultato storico, raddoppiato voti Berlino, 24 feb. (askanews) - "Un risultato storico. Siamo l'unico partito che ha raddoppiato le sue dimensioni", ha dichiarato Alice Weidel, leader e candidata alla cancelleria tedesca per il partito di estrema destra Alternative fuer Deutschland, Afd, commentando i primi dati dopo la chiusura delle urne per il rinnovo del Bundestag che hanno visto l'ultra destra balzare in avanti con il 20,5% dei voti.