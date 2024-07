Germania vieta l'uso di componenti cinesi Huawei e ZTE in sue reti 5G Roma, 11 lug. (askanews) - La Germania ha annunciato che - per motivi di sicurezza nazionale - nei prossimi anni vieterà gradualmente l'uso di componenti dei giganti cinesi delle telecomunicazioni Huawei e ZTE nelle sue reti 5G. La ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser: "I componenti critici (di Huawei e ZTE) della rete centrale non potranno più essere utilizzati al più tardi entro la fine del 2026. Nella rete di accesso e di trasporto i sistemi di gestione critici dovranno essere sostituiti al più tardi entro la fine del 2029. Ciò vale per le reti 5G in tutta la Germania e non limitatamente in alcune località".