Germania, spari vicino al consolato israeliano a Monaco Monaco di Baviera, 5 set. (askanews) - Un uomo armato avrebbe aperto il fuoco vicino al consolato israeliano a Monaco di Baviera, in Germania. La polizia tedesca ha affermato di aver sparato e ferito un sospettato nel centro della città, vicino a un centro di documentazione sull'era nazista, e di aver isolato l'area. La polizia di Monaco ha scritto sui social media che gli agenti hanno visto una persona "che sembrava portare un'arma da fuoco" e che il presunto aggressore è stato "neutralizzato". L'attacco non avrebbe provocato feriti. L'incidente ha avuto luogo in coincidenza con l'anniversario dell'attacco terroristico alle Olimpiadi di Monaco del 1972.