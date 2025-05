Germania, secondo turno per Merz, capogruppo Cdu: Il mondo ci guarda Berlino, 6 mag. (askanews) - I parlamentari tedeschi tornano a votare sulla candidatura di Friedrich Merz a cancelliere, dopo che il leader dell'Unione non è riuscito a ottenere i voti necessari al primo turno. Jens Spahn, capogruppo parlamentare della Cdu, ha esortato così i deputati: "Tutta l'Europa, forse persino il mondo intero, sta seguendo questo secondo turno elettorale. L'alleanza CDU/CSU, il nostro gruppo parlamentare, è unita dietro Friedrich Merz. La coalizione CDU/CSU e SPD nominerà Friedrich Merz per questo secondo turno elettorale, e invito tutti a essere consapevoli di questa speciale responsabilità".