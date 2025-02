Germania, Scholz ammette la sconfitta elettorale: sono responsabile Berlino, 24 feb. (askanews) - Olaf Scholz ammette la sconfitta elettorale nelle elezioni federali in Germania: "Risultato elettorale amaro", ha dichiarato Scholz che parla di un "risultato elettorale amaro" per la SPD. I socialdemocratici hanno chiaramente perso le elezioni. Ma ora è importante che la SPD "vada avanti insieme". Scholz chiarisce di essere responsabile del risultato. Allo stesso tempo si congratula con la CDU e la CSU, nonché con il candidato cancelliere dell'Unione, Merz, per la vittoria elettorale. Poi precisa: "dobbiamo attenerci a ciò che tutti hanno sempre detto negli ultimi anni e decenni: nessuna cooperazione con l'estrema destra". Per la SPD si tratta del peggior risultato finora ottenuto nelle elezioni federali.