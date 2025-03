Germania, raggiunto accordo di principio per formare un governo Berlino, 8 mar. (askanews) - I conservatori tedeschi di Friedrich Merz e i socialdemocratici di centro-sinistra (SPD) hanno annunciato di aver raggiunto un accordo di principio per formare un governo che prevede di investire massicciamente per rilanciare e riarmare la più grande economia d'Europa. Friedrich Merz, che ha vinto le elezioni tedesche del 23 febbraio, afferma insieme a Lars Klingbeil della SPD di aver completato con successo i colloqui esplorativi e che ora si muoveranno verso colloqui formali per costruire un governo di coalizione.