Germania, Nonne contro la destra in piazza: "Non c'è posto per i Nazi" Berlino, 17 feb. (askanews) - Veterane del movimento antifascista tedesco, le "Omas gegen Rechts", ovvero "Nonne contro la destra", scendono in piazza in Germania per tutelare la democrazia per le future generazioni, soprattutto in vista delle elezioni federali del 23 febbraio, contro il partito di estrema destra AfD che secondo i sondaggi è dato al 20% o più. Tra cartelli con slogan come "Non c'è posto per i nazisti", o "Contro i Nazi" (e l'immagine della svastica sbarrata) hanno spiegato le loro ragioni: Maja, 72 anni, "Omas Gegen Rechts", afferma: "L'anno scorso abbiamo fatto o ci siamo unite a più di 80 manifestazioni. Molto spesso difendiamo la comunità ebraica perché ora la comunità ebraica è di nuovo in pericolo in Germania e siamo alla sinagoga, siamo anche nelle veglie contro l'antisemitismo, ci schieriamo anche contro il razzismo. Ci battiamo per la pluralità e siamo lì ovunque serva". "È davvero difficile. Ma c'è un partito che sicuramente non deve ottenere il voto ed è quello, ascolta... questo partito estremista di destra AfD, non posso neanche nominarlo", aggiunge Maja. "Ho tre nipoti e voglio davvero preservare la democrazia per loro. Ho avuto la fortuna di crescere in pace e democrazia per 58 anni", spiega Gabi Heller, 58 anni, una delle fondatrici della sezione del movimento a Norimberga. "Eravamo in estate, c'era un congresso federale di 'Nonne contro la destra' a Erfurt e l'AfD lì ha ottenuto il 30%. Abbiamo fatto una dimostrazione a Erfurt ed è stato terribile il modo in cui ci hanno trattato. Qui posso andare in giro con il mio cartello di Nonna e non devo avere paura. Ma arriverà. Sappiamo cosa aspettarci dai nuovi Laender. Ed è ancora più importante agire e raggiungere almeno l'80% di coloro che non votano per l'AfD". "Siamo state troppo ingenue. Beh, devo dire che la mia generazione, noi, quelli cosiddetti del '68, che allora andarono in piazza, sulle barricate, contro il vecchio establishment, contro l'establishment nazi-fascista, pensavamo di averlo sradicato, ma non è vero, sta ricrescendo", spiega Eva Maria Singer, membro di Ombas Gegen Rechts, 73 anni. "È triste che sia così, in qualche misura, ma non triste e... ma tristi e combattiamo contro ciò e credo anche che possiamo vincere".