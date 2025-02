Germania, Merz: il risultato dell'AFD è l'ultimo avvertimento Berlino, 24 feb. (askanews) - Il cancelliere tedesco in pectore cristiano democratico Friedrich Merz ritiene che il risultato dell'estrema destra di AFD alle politiche del 23 febbraio, quasi il 20% dei voti espressi, sia "l'ultimo segnale di avvertimento ai partiti del centro democratico in Germania perché trovino soluzioni comuni" e quindi è deciso "a tenere colloqui costruttivi, buoni e rapidi con i socialdemocratici" per formare il governo; lo ha detto all'indomani della vittoria della sua CDU.