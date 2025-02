Germania al voto, Wagenknecht fatica, a sinistra spunta l'astro Heidi Berlino, 21 feb. (askanews) - Chiusura di campagna elettorale per l'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) a Berlino, ma la candidata BSW alla cancelleria nelle elezioni tedesche del 23 febbraio ha perso terreno nei consensi e potrebbe non superare la soglia di sbarramento del 5% necessaria per entrare al Bundestag. "Che razza di discussione è quella di dire ora che la Nato e forse la Germania dovrebbero mettere dei soldati di stanza lì?", ha attaccato Wagenknecht, che non ha mai nascosto posizioni ambigue o filo-russe nella guerra in Ucraina. "Noi come BSW, vi diciamo chiaramente che potete contare su di noi. Non saremo mai d'accordo a mandare soldati tedeschi in Ucraina", ha promesso la 55enne leader populista di sinistra. Ma a sinistra è ormai nata un'altra stella: Heidi Reichinnek, 37 anni, velocità oratoria da rapper e Star di TikTok, candidata cancelliera per la Linke (assieme a Jas Van Aken) alle elezioni del 2025, che nel giro di tre settimane ha raddoppiato i consensi nei sondaggi per il partito, dal 3-4% di metà gennaio agli attuali 6-7%. Divenuto virale il suo discorso contro il candidato Friedrich Merz dopo che il leader Cdu ha chiesto i voti dell'estrema destra AfD per la petizione anti-migranti. "Garantiremo che questo finisca e mi rivolgo anche a Spd e Verdi, escludete una coalizione con questa Unione, può solo danneggiarvi. E alla gente fuori dico: non arrendetevi, resistete contro il fascismo nel Paese. Sulle Barricate!". Con Heidi, nata in Germania Est, la Linke rinasce dalle sue ceneri, probabilmente sottraendo voti alla Spd e alla stessa Sahra Wagenknecht, che dalla Linke è uscita per fondare la sua alleanza nel gennaio 2024.