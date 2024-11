Germania al voto anticipato il 23 febbraio. Lindner: Merz cancelliere Roma, 12 nov. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz chiederà la fiducia al Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco, il 16 dicembre, aprendo la strada alle elezioni anticipate in Germania a febbraio. A confermarlo in conferenza stampa è stato il capogruppo della Spd (SPD) al Bundestag, Rolf Muetzenich. "Credo che ciò ci aiuti a fare finalmente chiarezza, ovvero su chi è il miglior cancelliere per la Germania. E sapete che sono fermamente convinto che Olaf Scholz lo abbia fatto bene nelle condizioni più difficili negli ultimi 3 anni". SPD e l'Unione Cdu-Csu hanno raggiunto un accordo per la data delle nuove elezioni il 23 febbraio 2025 e subito in Germania si scatena la "questione K", su chi sarà il prossimo cancelliere (Kanzler, ndr). "Saranno il 23 febbraio, per fortuna ora si è fatta chiarezza sulla data", ha commentato Christian Lindner, ex ministro delle Finanze e leader dei liberali Fdp, artefice della spaccatura sulle politiche economiche che ha fatto cadere il governo, a un incontro della Sueddeutsche Zeitung. Sul dopo Scholz pare non avere dubbi: "Penso che la corsa per la carica di cancelliere sia di fatto già finita. Friedrich Merz è quasi sicuramente il prossimo cancelliere della Repubblica federale di Germania. Ma la domanda è: con chi governerà il cancelliere Merz?", si è interrogato, chissà forse sognando un'allenza tra conservatori e liberali, come nella migliore tradizione degli anni '80 e '90.