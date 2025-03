Germania, accordo Merz-Spd su modifica freno al debito. E l'euro vola Berlino, 5 mar. (askanews) - Nei colloqui esplorativi per la formazione del nuovo governo, l'Unione Cdu-Csu e la Spd, hanno annunciato martedì sera un piano fiscale "senza precedenti" che potrebbe cambiare le prospettive economiche della Germania nei prossimi anni. I due partiti si sono accordati per modificare l'ormai noto "freno al debito" - previsto in Costituzione - con le spese per la Difesa che verrebbero scorporate se superano l'1% del Pil. Cade un altro tabù in Germania e mercoledì mattina l'euro è volato in Borsa sopra quota 1,07 sul dollaro, per la prima volta in 4 mesi. "La spesa aggiuntiva per la difesa potrà essere assorbita solo se la nostra economia ritornerà su un percorso di crescita stabile entro un periodo di tempo molto breve", ha detto il leader Cdu Friedrich Merz in conferenza stampa, sottolineando che servono investimenti "rapidi e duraturi nelle nostre infrastrutture". "I fondi necessari non possono essere finanziati esclusivamente dagli attuali bilanci", ha spiegato, annunciando un fondo speciale del valore di 500 miliardi di euro per i prossimi dieci anni, da cui verranno effettuati questi investimenti necessari. Per quanto riguarda la difesa, i due partiti chiederanno un voto al Bundestag per modificare in Costituzione il freno al debito, ma con il nuovo parlamento che si insedierà a fine marzo avranno bisogno dei voti di altre forze.