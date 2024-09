Germania, a Dresda preoccupa il livello dell'Elba dopo Boris Dresda (Germania), 16 set. (askanews) - Allerta a Dresda, nella Germania orientale, dove il livello dell'Elba continua a salire a causa delle incessanti precipitazioni nelle vicine Repubblica Ceca e Polonia per il passaggio della tempesta Boris che da giorni sta colpendo l'Europa centrale e orientale provocando, finora, almeno 15 morti. La pioggia incessante da venerdì scorso ha gonfiato torrenti e fiumi e costretto migliaia di residenti a lasciare le loro abitazioni, alcune sono state soccorse in elicottero dopo essersi rifugiate sui tetti o nelle automobili. Oltre ai sette morti registrati in Romania, l'Austria ha annunciato due nuovi decessi oltre a uno già confermato; nella Repubblica Ceca la polizia ha confermato che una persona è annegata e altre sette risultano disperse. La polizia polacca ha riferito di quattro vittime nelle regioni più colpite, mentre il primo ministro Donald Tusk ha annunciato aiuti immediati per un miliardo di zloty (235 milioni di euro). Centinaia di migliaia di case sono rimaste senza elettricità o acqua, strade interrotte e trasporti ferroviari bloccati. Sebbene la situazione meteorologica sembri migliorare in diverse località, il terreno rimane saturo e i fiumi stanno superando gli argini.