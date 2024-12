Georgia, una catena umana contro l'insediamento del nuovo presidente Tbilisi, 28 dic. (askanews) - Migliaia di manifestanti pro-Unione europea hanno formato una catena umana lungo il fiume nel centro della capitale georgiana, Tbilisi, alcuni avvolti in bandiere georgiane e dell'Europa, alla vigilia dell'insediamento del presidente Mikheil Kavelachvili rifiutato dall'opposizione. L'attuale presidente della Georgia, Salome Zurabishvili, si è rifiutata di accettare i risultati delle contestate elezioni di ottobre scorso che hanno visto la vittoria del partito di governo, Sogno georgiano, ma sono state denunciate come irregolari dall'opposizione filo-occidentale. Kavelachvili è noto per le sue posizioni ultraconservatrici e antioccidentali.