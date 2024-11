Georgia, l'opposizione filo-europea in piazza per contestare il voto Milano, 4 nov. (askanews) - L'opposizione filo-europeo in Georgia è scesa di nuovo in piazza. Alcuni giorni dopo il riconteggio parziale dei voti che ha confermato la vittoria del partito al governo nelle contestate elezioni parlamentari della Georgia, i manifestanti si sono radunati davanti al parlamento della capitale, Tbilisi, per sostenere le forze di opposizione che annunceranno un piano d'azione in risposta al voto che sostengono sia stato "rubato". Le elezioni legislative sono state vinte dal partito al governo Georgian Dream, che è accusato di deriva autoritaria filo-russa.