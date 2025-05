George Floyd, a cinque anni dalla morte celebrazioni a Minneapolis Minneapolis, 26 mag. (askanews) - Balli atzechi e una veglia con centinaia di persone per celebrare il quinto anniversario dell'omicidio di George Floyd da parte di un agente di polizia di Minneapolis, negli Usa, mentre il presidente Donald Trump fa marcia indietro sulle riforme volte a contrastare il razzismo. Gli eventi di Minneapolis ruotano attorno a George Floyd Square, l'incrocio dove l'agente di polizia Derek Chauvin il 25 maggio 2020 ha bloccato con il suo ginocchio il collo di Floyd al marciapiede per 9 minuti e mezzo, mentre il 46enne afroamericano gridava "Non riesco a respirare". La famiglia, con l'avvocato Ben Crump, figura di spicco nei casi di violenza della polizia contro le minoranze, e l'attivista per i diritti civili Al Sharpton hanno reso omaggio alla tomba di George Floyd. "Siamo tornati cinque anni dopo, per rinnovare il nostro impegno - ha detto l'attivista Al Sharpton - Non è un cordoglio di autocommiserazione. È un impegno che abbiamo promesso a George e che manterremo".