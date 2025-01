Geologi Europei, ruolo Strategico Energia Geotermica per futuro Roma, 27 gen. - "In occasione della Giornata Internazionale dell'Energia Pulita, si sottolinea l'importanza crescente dell'energia geotermica come risorsa fondamentale per la transizione energetica globale. In un contesto di crescente domanda di energie rinnovabili affidabili, l'energia geotermica emerge come una soluzione stabile e continua, indipendente dalle condizioni climatiche, che può garantire una fornitura costante di elettricità e calore. A differenza di fonti intermittenti come il solare e l'eolico, l'energia geotermica opera 24 ore su 24, offrendo una sicurezza energetica cruciale per il futuro. Grazie ai progressi tecnologici, come i Sistemi Geotermici Potenziati (EGS), è possibile estrarre calore anche da profondità non sfruttabili in passato, aprendo nuove opportunità per l'utilizzo di questa risorsa in tutto il mondo. Inoltre, l'integrazione della geotermia con l'estrazione di metalli critici come il litio contribuisce a migliorare l'autosufficienza energetica, riducendo la dipendenza da risorse esterne e abbattendo l'impatto ambientale. Una delle innovazioni più promettenti riguarda l'utilizzo delle formazioni sotterranee come "batterie naturali", in grado di immagazzinare energia in eccesso per rilasciarla quando necessario, migliorando la stabilità del sistema energetico e facilitando l'integrazione delle fonti rinnovabili". La Federazione Europea dei Geologi (EFG) evidenzia il ruolo fondamentale dell'energia geotermica nella transizione verso un futuro energetico sostenibile, enfatizzando il suo potenziale per garantire un approvvigionamento energetico sicuro e a basse emissioni di carbonio. L'EFG promuove l'adozione di tecnologie innovative, politiche efficaci e pratiche sostenibili per massimizzare l'uso dell'energia geotermica in tutta Europa, impegnandosi anche a sensibilizzare il pubblico e i decisori politici sui benefici di questa risorsa. "L'energia geotermica è essenziale per costruire un futuro energetico sostenibile e sicuro", afferma David Govoni, Presidente della EFG, sottolineando l'impegno dell'organizzazione nel garantire che questa risorsa venga sfruttata in modo responsabile e innovativo. L'energia geotermica non solo risponde alla crescente domanda di energia rinnovabile, ma contribuirà anche a ridurre le emissioni di carbonio, promuovendo una maggiore sicurezza energetica a livello globale.