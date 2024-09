Geo Barents, Minardi (Msf): pericoloso ostacolare l'azione umanitaria Roma, 11 set. (askanews) - "Ostacolare in modo deliberato e ripetuto l'azione medica è non solo sconvolgente, vedere che viene fatto a livello di Ue e di Italia, è anche inefficace: aumentano solo i morti in mare; oltretutto, sembra che si abbia quasi timore della nostra azione, viene da dire perché? Avete timore che, se ci sono persone a rischio, le salviamo? O avete timore di quello che si può raccontare? Noi ribadiamo che siamo qui per continuare la nostra azione ma sarebbe importante mettere fine a questo deliberato ostacolo all'azione umanitaria, perché è pericoloso e crea solo più morti". Lo ha detto Monica Minardi, presidente di Msf Italia, durante la conferenza da Salerno, a bordo della Geo Barents, soggetta a fermo dopo il salvataggio di 37 migranti lo scorso 23 agosto. Con l'accusa, da parte delle autorità italiane, di non aver seguito le istruzioni delle autorità libiche quando operavano nella loro area di competenza.