Gentiloni: su Pnrr 'sovietico' da Giorgetti una battuta, lo conosco Rimini, 23 ago. (askanews) -"Che il Pnrr sia fatto di interventi sovietici mi pare una battuta, del resto conosco bene il Ministro Giorgetti e le sue battute. È una cosa molto importante per l'Italia, sono 190 miliardi di eurobond. Qui vicino c'è il Rubicone, è stato l'attraversamento del Rubicone da parte dell'Unione Europea, l'emissione di Eurobond e sapete che l'Italia ne è il principale beneficiario". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, a margine del Meeting di Rimini. "Certo, se non riuscissimo a spendere questi quattrini - ha detto - ad attuare questi investimenti, allora ci sarebbe un problema di burocrazia, ma da parte nostra, non da parte di chi ha immaginato i progetti, cioè i governi italiani e chi li ha autorizzati, cioè la Commissione europea".