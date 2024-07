Genova, pullman carbonizzato dopo l'incendio in una galleria dell'A12 Roma, 15 lug. (askanews) - Le squadre dei Vigili del fuoco di Genova sono intervenute stanotte sull'autostrada A12, al chilometro 7 in direzione Livorno, per un incendio a un pullman da turismo nella galleria Monte Quezzi. Illesi per fortuna i due autisti, unici occupanti del mezzo.