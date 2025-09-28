Domenica 28 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
VideoGenova, in 25mila alla fiaccolata per la pace a Gaza
28 set 2025
Genova, in 25mila alla fiaccolata per la pace a Gaza

Salis: "Proteggere i civili, proteggere i bambini non e' una scelta, e' un obbligo"