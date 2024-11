Generali a OSA '24. Mossa: "Fare sistema per superare difficoltà" Milano, 12 nov. (askanews) - Sul palco di OSA 360 2024, la manifestazione che ha portato a Milano due giornate di confronto fra tanti imprenditori italiani, è intervenuto anche Gian Maria Mossa, Amministratore delegato di Banca Generali. Il suo messaggio rivolto al pubblico è stato quello di resistere alle difficoltà e proiettarsi al futuro, facendo sistema: "Vedere così tanti imprenditori ci ha permesso di respirare la potenza della 'spina dorsale' di questo Paese. C'è bisogno di grande supporto, perché per le imprese sono periodi molto difficili, ma fare sistema sprigiona energia e questo bellissimo evento mi ha emozionato. Tra gli spunti, quello di approcciarsi alla quinta rivoluzione industriale con il giusto spirito è quello più urgente. A differenza delle rivoluzioni industriali precedenti, questa è travolgente. Dobbiamo farci trovare pronti rispetto ad essa non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche personale e privato, perché questi cambiamenti sono pervasivi. Il cliente sta già abbracciando queste novità, le imprese devono rincorrere".