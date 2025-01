Gender Gap, Testor: Passi in avanti importanti Roma, 15 gen. (askanews) - "La legge Golfo-Mosca ha dato una spinta molto importante verso la parità di genere e ha incentivato la presenza delle donne in ruoli apicali. Oltre alle questioni normative, dove abbiamo il dovere di intervenire per cambiare questo fenomeno, c'è anche una questione culturale: le donne non sempre vengono incoraggiate a intraprendere una formazione adeguata, ad esempio nelle materie STEM. Inoltre, la percezione delle donne come leader all'interno delle aziende è ancora limitata. Nonostante questa legge abbia portato notevoli miglioramenti, le donne continuano a ricoprire ruoli nei consigli d'amministrazione che sono spesso intermedi e non decisionali, e questo influisce sulla possibilità di esprimere appieno le loro capacità nella gestione aziendale". Lo ha dichiarato Elena Testor, Segretario Commissione Bilancio, Senato (Lega) intervenuta questa mattina a Largo Chigi, il format di The Watcher Post in onda su Urania TV. "Quello che stiamo facendo come Governo è di incentivare il lavoro femminile con misure adeguate come l'esonero contributivo, per aiutare il più possibile le donne, garantire servizi per le famiglie a supporto della natalità, e non metterle nelle condizioni di dover scegliere se rinunciare o meno al lavoro".