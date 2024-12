Gen. Portolano: Mediterraneo essenziale per stabilità intera area Roma, 19 dic. (askanews) - "Il Mediterraneo è essenziale, in termini di sicurezza delle vie di navigazione, in termini di approvvigionamento energetico, in termini di approvvigionamento di materie prime e in termini di stabilità di un'area che pur limitata geograficamente oggi risente degli effetti destabilizzanti in altre aree del globo, per esempio il Medio Oriente, il Nord Africa, la fascia Subsahariana, il Sahel, il Corno d'Africa, il golfo di Guinea, senza dimenticare poi gli effetti che vengono prodotti dall'aggressione della Russia verso l'Ucraina dal punto di vista economico e a tutto questo poi si aggiungono i traffici migratori che comunque vanno ad impattare su quella che è la sicurezza e la stabilità di qualsiasi paese, l'Italia in primis tenuto conto che è una nazione fondamentale nell'ambito del Mediterraneo". Lo ha detto il generale Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, al Covi (Comando Operativo di Vertice Interforze) in occasione del tradizionale saluto per le feste natalizie ai militari italiani in videocollegamento con i teatri operativi in tutto il mondo. "Il ruolo delle nostre forze armate in termini di sicurezza è fondamentale. La sicurezza - ha aggiunto - non riguarda solo ed esclusivamente le forze armate ma le forze armate giocano un ruolo e hanno una missione fondamentale che è dettata dal governo alla difesa in termini che poi si estrinseca in quattro missioni".