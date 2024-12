Gemmiti, investire in prevenzione per salvare vite Roma, 16 dic. - "Ogni giorno, in tutti i settori produttivi, migliaia di lavoratori affrontano rischi legati alle loro mansioni. I tragici eventi di Calenzano, Brandizzo e Firenze ci impongono una riflessione profonda: se continuiamo a considerare la salute e la sicurezza sul lavoro come un semplice adempimento normativo, queste tragedie saranno inevitabili" - è quanto dichiara Matteo Gemmiti, Head of Business Development-Gruppo Sintesi. "È necessario, invece, un cambio di approccio da parte di tutti gli attori coinvolti nel sistema: istituzioni, aziende, datori di lavoro, professionisti del settore e gli stessi lavoratori. Oggi disponiamo di strumenti e tecnologie avanzate che, se affiancati a modelli organizzativi e formativi moderni, possono fare la differenza in questa sfida. Noi di Gruppo Sintesi, con 38 anni di esperienza al fianco di grandi aziende private e pubbliche amministrazioni, siamo testimoni di realtà virtuose che hanno scelto di investire in sicurezza. Queste realtà hanno creato una cultura che mette l'individuo al centro, integrando la sicurezza nei propri processi produttivi e contribuendo così al loro successo aziendale."