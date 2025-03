Gedda, al via l'incontro tra le delegazioni di Usa e Ucraina Gedda (Arabia Saudita), 11 mar. (askanews) -Al via i colloqui a Gedda, in Arabia Saudita, tra funzionari ucraini e statunitensi per cercare di arrivare a un cessate il fuoco con la Russia. All'incontro, stando al programma diffuso dal dipartimento di Stato Usa, partecipano il segretario di Stato Marco Rubio e il Consigliere per la Sicurezza nazionale, Mike Waltz; la delegazione ucraina è composta dal capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, dal ministro degli Esteri Andrii Sybiha e del ministro della Difesa, Rustem Umerov. L'Arabia Saudita auspica che la crisi ucraina si concluda "in linea con il diritto internazionale" si legge nel comunicato diffuso dopo l'incontro, sempre a Gedda, tra il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.