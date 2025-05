Gb, van contro folla alla di parata Liverpool: l'autista in tribunale Liverpool, 30 mag. (askanews) - E' arrivato in tribunale l'automobilista che lunedì sera è piombato sulla folla durante la parata per la vittoria del Liverpool Football Club in Inghilterra. Paul Doyle, un 53enne residente a Liverpool, è stato incriminato per sette capi d'accusa, davanti alla corte dovrà rispondere tra l'altro di guida pericolosa e lesioni personali gravi con dolo durante l'incidente di lunedì nella città Nord-occidentale dell'Inghilterra. Nell'incidente sono rimaste ferite 79 persone.