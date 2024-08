Gb, scontri polizia e manifestanti estrema destra, quasi 100 arresti Weymouth, 5 ago. (askanews) - I manifestanti di estrema destra si scontrano con la polizia britannica durante la protesta "Enough is Enough" (Quando è troppo è troppo, ndr) a Weymouth, nel Regno Unito, dopo un'altra giornata di violente proteste di estrema destra in diverse città del paese, che hanno portato a quasi un centinaio di arresti e hanno spinto molti a scendere in strada per contro cortei al grido di "Nazis go home".